الدبيبة يطعن برفض ترشحه.. والقذافي يتحدث عن قوة عسكرية تطوق المحكمة

2021/11/29 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، حكم المحكمة الابتدائية بمدينة طرابلس الذي صدر الأحد وقضى برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، وفق مراسل قناة الحرة

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