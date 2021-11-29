وزير النفط لـ/ نينا / : حجم العمل في حقل الرميلـة سيكون الاكبر لصناعة الطاقة عالميـا

2021/11/29 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / طمأنت وزارة النفط ، الاوساط الاقتصادية والشعبية حول مستقبل الانتاج النفطي المتحقق من حقل الرميلـة غرب محافظة البصرة .وذكر وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " حقل الرميلة غرب محافظة البصرة ، هو احد اكبر خمسة حقول في العالم والهدف المنشود هو الوصول الى انتاج 1.7 مليون برميل يوميا ، ولذلك سيكون حجم العمل في حقل الرميلة احد اكبر الاعمال لصناعة الطاقة على مستوى العالم ".واضاف ، ان " انتاج 1.7 مليون برميل ، يعني انتاج نحو 800-900 مليون قدم مكعب من الغاز ، والتي ستقوم شركة غاز البصرة بايجاد خطط موازية لاستثمار الغاز المنتج في هذا الحقل "، مبينا ان " تأسيس شركة البصرة للطاقة هو مفصل مهم جدا بوجود المؤسسات العالمية التي ستدير ملفات الطاقة ، وهي " الشركة " تمثل اعادة هيكلة لخطط التمويل في حقل الرميلة وصولا الى تحقيق استدامة كبيرة في ايجاد الاستثمارات لتطوير مستوى الانتاج في الحقل واستثمار ذروة انتاجه ".وحول معطيات ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية ، اوضح ان " هناك توقعات بوصول سعر برميل النفط الى 100$ خلال الربع الاول والثاني للعام المقبل ، ثم يعود ليستقر الى اقل من ذلك ، وهي توقعات مبنية وفقا لاحتياجات سوق الطاقة "./انتهى5

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