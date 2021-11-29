مستشار الامن القومي يستعرض اليوم ‏نتائج التحقيقات الأولية لعملية اغتيال الكاظمي

2021/11/29 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يستعرض مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، في الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد‏ اليوم الاثنين ،نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بعملية اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي .وسيتم خلال مؤتمر صحفي بث تسجيل فيديو ، عن لحظة إلقاء المقذوفات وكذلك عملية التصدي من حماية المكان ، إضافة إلى فيديو تفجير المقذوف الذي لم ينفجر/انتهى5

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