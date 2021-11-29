2021/11/29 | 17:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، اليوم الاثنين، أن إكمال عملية الربط الكهربائي مع تركيا، بانتظار موافقة الاتحاد الأوروبي.وقال كريم خلال مؤتمر صحفي في النجف، تابعه “المركز الخبري الوطني”: “وصلنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يُكمل عملية الربط الكهربائي مع تركيا وينتظر موافقة الاتحاد الأوروبي المركز الخبري الوطني.

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