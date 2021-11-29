2021/11/29 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعادت ملاكات الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، عوامة بحرية للعمل بجهود استثنائية بعد أن أجرت عليها عمليات الإدامة والصيانة الكاملة .وقال مدير عام الموانئ الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموانئ تعيد عوامة بحرية للعمل المركز الخبري الوطني.

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