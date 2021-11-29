الكهرباء تكشف تطورات الربط التركي والخليجي والحاجة اليومية للطاقة

2021/11/29 | 17:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف كانت غير قادرة على استقبال اكثر من 750 ميكاواط.

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