حريق ضخم شرقي بغداد وفرق الاطفاء تستنفر لاخماده (فيديو)

2021/11/29 | 17:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الاثنين، اخماد حادث حريق نشب في منطقة جميلة الصناعية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2021)، إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق نشب في المنطقة الصناعية في منطقة جميلة بمدينة الصدر شرقي العاصمة".

وأضاف، أنه "لم يتم تسجيل إصابات جراء الحادث، فيما تم تسجيل خسائر مادية".

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