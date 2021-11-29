وزير الكهرباء يحدد نسب إنجاز الربطين التركي والخليجي وحاجة العراق اليومية من الطاقة

2021/11/29 | 17:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان أكد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، اليوم الاثنين، أن إكمال عملية الربط الكهربائي مع تركيا، بانتظار موافقة الاتحاد الأوروبي.وقال كريم خلال مؤتمر صحفي في النجف حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "وصلنا الى مراحل متقدمة في مشروع ربط الشبكة الوطنية مع محطة الحيدرية بخط الناقل 400 كي في والتي ستقضي على الاختناقات الكهربائية في المحافظة وتزيد حصتها من الكهرباء".وأضاف، أن "النجف كانت غير قادرة على استقبال اكثر من 750 ميكاواط من الشبكة الوطنية بسبب عدم احتوائها على خط ناقل رئيس ونسبة انجاز هذا المشروع وصلت الى اكثر من 90% وسنضيف في محطة الحيدرية وحدتين بطاقة 600 ميكاواط سترفد المنظومة الوطنية قريبا".وعن الحجم الكلي لحاجة العراق من الطاقة بين كريم أن "العراق يحتاج إلى 35 الف ميكاواط من الطاقة الكهربائية يومياً وإذا ما اتجهت الوزارات الأخرى بتنفيذ واجباتها في توفير الوقود والغاز سنكون قد وصلنا الى استقرار كبير في الطاقة وسيضاف ما يقارب 5000 الاف ميكاواط كمعدل اضافي للطاقة في البلاد".وأكد كريم أن "الوزارة ستتجه خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من المحطات الشمسية وستكون النجف اولى المحافظات التي ستنفذ فيها محطة شمسية بعدما خصص لها قطعة ارض من قبل الادارة المحلية".وبخصوص الرابط مع دول الجوار أوضح: "وصلنا الى مراحل متقدمة في مشروع الربط الكهربائي السعودي - العراقي وهناك مباحثات مستمرة بين الجانبين بخصوص هذا المشروع، اما الربط الكهربائي التركي - العراقي فقد اكتمل بنسبة 100 % و ننتظر موافقة الاتحاد الاوربي بتصدير الطاقة من تركيا الى العراق لأنها وقعت معاهدات للطاقة في دول الاتحاد الاوروبي ما يستوجب موافقة الاتحاد".

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