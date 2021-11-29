2021/11/29 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، العثور على كدس للعتاد في ناحية العياضية بمحافظة نينوى يحتوي حزامين ناسفين وصاروخين يحملان بواسطة الطائرات ورمانة قاذفة مضاد للأشخاص ورمانة يدوية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2021)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القطعات الامنية في قيادة غرب نينوى من خلال الفرقة ١٥ بالجيش العراقي بعد عملية بحث وتفتيش من العثور على كدس للعتاد في ناحية العياضية يحتوي حزامين ناسفين وصاروخين يحملان بواسطة الطائرات ورمانة قاذفة مضاد للأشخاص ورمانة يدوية".

واضاف البيان انه "تم معالجة وتفجير المواد من قبل مفرزة المعالجة الفرقة ١٥ دون حادث يذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يضبط كدساً للعتاد في ناحية العياضية بنينوى (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يضبط كدساً للعتاد في ناحية العياضية بنينوى (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).