اجتماع طارئ لوزراء الصحة في مجموعة السبع لمناقشة المتحور “أوميكرون”

2021/11/29 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال زيادة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” على المستوى العالمي، وقيمت الخطر العالمي المتعلق بالمتحور بالمرتفع للغاية، فيما يعقد وزراء الصحة في مجموعة السبع اجتماعا طارئا في بريطانيا لبحث تطورات الجائحة.

ورجحت المنظمة انتشار المتحور الجديد -الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي- بسرعة في أرجاء العالم، وأنه سيكون لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وحثت منظمة الصحة الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد وأيضا البؤر التي يتفشى فيها، مشددة على وجود حاجة لمزيد من الأبحاث للتوصل إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة بالفيروس.

كما طالبت منظمة الصحة العالمية دول العالم بالإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية، واستخدام نهج يستند إلى تقييم المخاطر لتعديل إجراءات السفر

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