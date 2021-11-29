2021/11/29 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكر معهد أبحاث “جي.إف.زد” الألماني لعلوم الأرض، اليوم الاثنين، إن زلزالاً شدته 6.5 درجة ضرب جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية.وقال إن “الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال قوته 6.5 درجة يضرب جزيرة هونشو اليابانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال قوته 6.5 درجة يضرب جزيرة هونشو اليابانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال قوته 6.5 درجة يضرب جزيرة هونشو اليابانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).