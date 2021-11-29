الأردن يستورد 840 ألف برميل من النفط العراقي الخام خلال 3 أشهر

2021/11/29 | 17:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الاثنين، إن واردات المملكة من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من 9 يوليو 2021، ولغاية 26 نوفمبر الحالي حوالي 840 ألف برميل، بمعدل 9700 برميل يوميا.وذكر الخرابشة، أن الأردن …

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