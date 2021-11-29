الصحة العالمية: المعلومات بشأن قدرة المتحور على مقاومة اللقاحات غير معروفة

2021/11/29 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، إن المنظمة لا تعرف حتى الآن ما إذا كان متحور كورونا الجديد “أوميكرون” أسرع انتشارا وأقوى تأثيرا من الفيروس الأصلي.

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وأكد غيبريسوس، في مؤتمر صحفي من جنيف، أن المعلومات بشأن قدرة المتحور على مقاومة اللقاحات غير معروفة.

وأضاف أن ظهور “أوميكرون” يؤكد كيف أن وضع العالم لا يزال محفوفا بالمخاطر، مشيدا بإبلاغ بتسوانا وجنوب إفريقيا السريع عن المتحور الجديد.

وحذر من أن المتحور الجديد يظهر أن بعض المكاسب التي تحققت في الماضي قد تختفي.

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