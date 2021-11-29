الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تدين الهجمة الشرسة ضد حميد الحسيني: يراد منها تضليل الرأي العام

2021/11/29 | 18:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أدانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، اليوم الاثنين، الهجمة الشرسة التى تقودها أطراف مشبوهه ضد السيد حميد الحسيني رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقي.واضاف رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، ابراهيم السراج في بيان “لعل آخرها إصدار مذكرة اعتقال يراد منها إرباك الوضع في العراق وتضليل الرأي العام ومحاولة لتشويه صورة الحسيني […]

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