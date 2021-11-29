2021/11/29 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي: لجنة التحقيق باغتيال الكاظمي استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص الأعرجي: ثبت لدى اللجنة أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيريتين الأعرجي: الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي: لجنة التحقيق تشكلت برئاستنا وعضوية مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين أمنيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: لجنة التحقيق تشكلت برئاستنا وعضوية مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين أمنيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: لجنة التحقيق تشكلت برئاستنا وعضوية مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين أمنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).