2021/11/29 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول خبراء الصحة إن المتحور الجديد من فيروس كورونا، "أوميكرون" قد يدفع إلى العودة إلى تدابير كوفيد-19 الأكثر صرامة إذا لم يتلقى عدد كافٍ من الأشخاص التطعيم أو الجرعة المعززة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحور "أوميكرون"..تذكير بأن فيروس كورونا "لا يزال مسيطرًا") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحور "أوميكرون"..تذكير بأن فيروس كورونا "لا يزال مسيطرًا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).