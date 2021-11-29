مباشر.. لجنة التحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي تكشف تفاصيل الهجوم ونتائج التحقيقات

2021/11/29 | 18:15 - المصدر: NRT عربية

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عقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، مؤتمرا صحفيا لاعلان نتائج التحقيقات بمحاولة الاغتيال.

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