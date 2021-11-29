تعرض 6 فتيات للابتزاز في كربلاء والشرطة تتدخل

2021/11/29 | 18:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، احباط 6 محاولات ابتزاز الكتروني في محافظة كربلاء، في غضون 3 اسابيع.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، (29 تشرين الثاني 2021)، إنه "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بمحافظة كربلاء، من إيقاف 6 عمليات ابتزاز الكتروني مارسها أشخاص بحق فتيات بأعمار مختلفة، في المحافظة، في غضون 3 أسابيع".

وأضافت، "وتمكنت تلك المفارز من الوصول الى المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة أو اعطائهم أموالا، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

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