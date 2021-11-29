عاصفة هائلة تضرب تركيا.. عشرات الضحايا وفيديوهات لأسقف تطير وشاحنات تنقلب

2021/11/29 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي 5 أشخاص، بينهم أجنبي، وأصيب 19، من جراء عاصفة الرياح القوية التي ضربت عدة ولايات في تركيا، منذ صباح الاثنين.

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