2021/11/29 | 18:17 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الرياح العاتية باسطنبول.. وصول رحلة للخطوط الجوية العراقية بسلام الى ارض الوطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الرياح العاتية باسطنبول.. وصول رحلة للخطوط الجوية العراقية بسلام الى ارض الوطن) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الرياح العاتية باسطنبول.. وصول رحلة للخطوط الجوية العراقية بسلام الى ارض الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).