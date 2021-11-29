2021/11/29 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية تعرض المؤتمر الصحافي للجنة المكلفة بالتحقيق في محاولة اغتيال الكاظميالأعرجي: لجنة التحقيق تشكلت برئاستنا وعضوية مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين أمنيينالأعرجي: اللجنة استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق

الأعرجي: ثبت لدى اللجنة أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيريتينالأعرجي: الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثاني في باحتهالأعرجي: أحد المقذوفين انفجر والثاني لم ينفجر وحصلنا على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزلالأعرجي: تم إرسال فريقين من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة وتم أخذ المبارز الجرميةالأعرجي: تم العثور على مقذوف ثان لم ينفجر بسطح منزل رئيس الوزراء في اليوم الثاني

الأعرجي: الهجوم بمقذوفين على منزل الكاظمي يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراءالأعرجي: تفاجأنا بقيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف دون رفع البصماتالأعرجي: لجنة التحقيق قررت سجن مفرزتين مسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما للداخليةالأعرجي: التحقيق سيتوصل لمعرفة الأسباب وراء عدم رفع البصمات وتفجير المقذوفالأعرجي: لجنة التحقيق تطلب من يملك دليلاً حول الحادثة ونحن بعيدون عن أي سجال سياسيالأعرجي: لجنة التحقيق تقوم بواجبها دون أية ضغوطات وتنفذ واجبها الوطنيالأعرجي: لجنة التحقيق لم تتهم لغاية الآن شخصاً أو جهة والتحقيق يحتاج لمزيد من الوقت

الأعرجي: رئيس الوزراء أوصى لجنة التحقيق بالحيادية والمهنية وأن تكون مصلحة البلد نصب الأعين

الأعرجي: لجنة التحقيق لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن

الأعرجي: من الممكن الاستعانة بجهد دول شقيقة وصديقة لكشف الحقيقة والاستفادة من كل الإمكانيات

الأعرجي: نمتلك خيوط مهمة للوصول إلى الحقيقة ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي توخياً للدقة

الأعرجي: الدولة تعيش منذ سنوات تحدياً أمنياً ويجب التعاون للكشف عن من يتلاعب بالأمن

الأعرجي: الرادارات لا تستطيع الكشف عن المُسيرات التي تطير بمستوى منخفض

الأعرجي: لدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان إنطلاق الطائرتين وأين هبطتا

الأعرجي: إحدى الطائرتين تجميعها صناعة محلية والمقذوف صنع من غلاف بلاستيكي

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