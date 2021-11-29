عن سنوات الصراع الطبقي في السودان. - احمد عبد الستار

2021/11/29 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_عبد_الستار أحمد عبد الستارمن القوانين العامة في طبيعة الطبقات البرجوازية الحاكمة، سعيها المحموم لتدمير كل من يعترض سبيل سيادتها بالمجتمع، مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات وإن ضُحي بالعالم والبشر من بعدها.



ضاربة عرض الحائط كل حق لغيرها من الطبقات الاجتماعية الأخرى، بالعيش الكريم والحياة المستقرة وعالم لا يهدده الزوال.



مسخرة كل ما تملكه من أدوات القوة المادية والنفسية لهذا الهدف الوحيد، وتأبى أن تقت ......





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