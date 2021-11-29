السيفيروت وعلم الأرقام - سعود سالم

2021/11/29 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٠-;-٦-;- - عالم السيفيروتحسب تحليل المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت Will Durant في موسوعته الضخمة "قصة الحضارة " فيما يتعلق بمنبع الصوفية اليهودية، فبعد ظهور الكتاب المقدس في القرن الأول بعد الميلاد؛ آمن المتصوفة بأن الله قد أودع بهذا الكتاب أسرارًا خفية لا يدركها العامة، وجاء في هذا الكتاب أن عملية الخلق قد تمت بوساطة عشرة سيفورات، أعداد أو أصول ومباديئ، هي: رو ......





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