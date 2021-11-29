كاسترو ..حقائق غائبة! - عبدالله عطية شناوة

2021/11/29 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة نحو خمسة أعوام مرت على رحيل فيديل كاسترو.



ذلك الشيوعي الأخير كما كان، وربما ما زال، يوصف من البعض، وهو الذي كان يختم خطاباته المطولة بهتاف: ((الإشتراكية أو الموت )).



شعار يهز مشاعر من بقى لصيقا بقيم الإشتراكية.



لكن هل كان كاسترو شيوعيا حقا؟ وإن لم يكن شيوعيا فماذا كان؟وفق أدبيات الحركة الشيوعية، التي كانت تعبر عنها مجلة (( قضايا السلم والإشتراكية )) المجلة النظرية للأحزاب الشيوعية ......





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