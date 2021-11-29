مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية يستنكر مذكرة القبض بحق الحسيني ويدعو القضاء الى اعادة النظر بالدعوى الكيدية

2021/11/29 | 18:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنكر مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية، اليوم الاثنين، اصدار مذكرة القبض بحق السيد حميد الحسيني رئيس اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية، داعيا القضاء الى اعادة النظر بالدعوى الكيدية التي جاءت وفق معلومات مظللة لاستهداف شخصية وطنية واسلامية كبيرة.وذكر المركز في بيان انه “في ظل الاوضاع الراهنة والتخبط الواضح من قبل الحكومة وحملة التسقيط والصراع […]

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