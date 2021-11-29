2021/11/29 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، للإسراع بإعلان نتائج التحقيق باستهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال عضو الحزب الديمقراطي صالح عمر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عدم إعلان النتائج وكشف الحقائق لشأن استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكل تفاصيلها يضعف هيبة الدولة".

وأضاف أن "الجهة التي قامت بعملية الاعتداء تحتاج لردع، ويجب إطلاع الرأي العام على تفاصيل ماجرى كاملا ومن دون تزييف للحقائق"، مبينا ان "استهدف الكاظمي كان استهدافا للبلد بشكل عام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي يوجه دعوة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الديمقراطي يوجه دعوة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).