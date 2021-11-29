فيديو يوثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء الكاظمي

2021/11/29 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ، تسجيلا فيديويا يوثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل المنطقة الخضراء في بغداد ./انتهى5

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