الاعرجي : لدينا احداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان انطلاق الطائرتين اللتين استهدفتا منزل الكاظمي

2021/11/29 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ان لدينا احداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان انطلاق الطائرتين التين استدفتا منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال في متمر صحفي ان الطائرتين هبطتا شمال شرق بغداد وحددنا مكان انطلاقهما./انتهى7

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