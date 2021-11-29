زلزال قوي يضرب جزيرة في دولة آسيوية

2021/11/29 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة، اليوم الاثنين، جنوب شرق جزيرة هونشو، أكبر جزيرة في اليابان.

وقال مركز “GFZ” لأبحاث علوم الأرض الألماني إن زلزالا قوته 6.5 درجة ضرب جنوب شرق هونشو في اليابان، يوم الاثنين.

وأضاف GFZ أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث تسونامي في المنطقة إثر الزلزال.

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