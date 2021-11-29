2021/11/29 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان رسالة مفاجئة قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية 2021.وتستعد مجلة “فرانس فوتبول” للكشف عن الفائز خلال حفل الكرة الذهبية 2021، الذي سيقام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل حفل الكرة الذهبية 2021..



رسالة مفاجئة من ميسي المركز الخبري الوطني.

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