توقيع خطاب نوايا بين مصر والأردن والعراق للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي

2021/11/29 | 18:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع علي خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة الاتصالات، بالجمهورية …

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