2021/11/29 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p8LdwMxQeGE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بشأن استهداف منزل الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بشأن استهداف منزل الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).