العواصف تخلف قتلى وجرحى في اسطنبول

2021/11/29 | 19:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضربت رياح قوية إسطنبول ومناطق أخرى من تركيا، الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإحداث اضطرابات في المدينة التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة.وانتشرت على مواقع التواصل […]

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