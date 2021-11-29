2021/11/29 | 19:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم بمقذوفين يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدم رفع البصمات.. تفاصيل استهداف منزل رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدم رفع البصمات.. تفاصيل استهداف منزل رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).