مستشار الأمن القومي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي (فيديو لحظة الاستهداف)

2021/11/29 | 19:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الاثنين، تفاصيل محاولة اغتيال

رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما

أشار إلى مكان تواجد الأخير اثناء عملية

الاستهداف.

وقال الأعرجي في مؤتمر صحافي تابعته

وك

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