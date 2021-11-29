مقيدة وتغطي وجهها بيديها.. اكتشاف مومياء في بيرو يعتقد أن عمرها 1200 عام

2021/11/29 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثون من جامعة سان ماركوس الوطنية مومياء يقدر عمرها بين 800 و 1200 عام في موقع بالقرب من ليما، عاصمة بيرو.

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