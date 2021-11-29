ترتيب الكرة الذهبية.. دياز وباريلا ومورينو معا في المركز 26

2021/11/29 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبدأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في إعلان ترتيب القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية عن عام 2021، والمكونة من 30 لاعبا.ويتنافس على هذه الجائزة العديد من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي وإيطاليا.وإليكم الترتيب النهائي وفقا لآخر ما تم الإعلان عنه:26 - نيكولو باريلا26- روبن دياز26 - جيرارد مورينو29 - سيزار أزبيليكويتا29 - لوكا مودريتش

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