مشهد موثّق لإطلاق إحدى الطائرتين صاروخاً على منزل الكاظمي (فيديو)

2021/11/29 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عرضت اللجنة التحقيقية المكلفة بمعرفة ملابسات محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، مشاهد توثق لحظة مهاجمة الطائرتين المسيرتين لمنزل الكاظمي.

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وينشر "ناس"، مشاهد توثق لحظة الهجوم على منزل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي نفذته طائرتان مسيّرتان محلّيتان، وفقاً لما كشف عنه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في المؤتمر الأول الخاص بإعلان النتائج الأولية للتحقيق.

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