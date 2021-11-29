2021/11/29 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الخطوط الملكية المغربية، الاثنين، تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب، والتي كانت مقررة في 12 ديسمبر المقبل 2021 حتى إشعار آخر، وذلك بعد ظهور المتحول الجديد من فيروس كورونا أوميكرون.

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