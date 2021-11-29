2021/11/29 | 19:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرانس فوتبول تعلن تقديم كرتين ذهبيتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرانس فوتبول تعلن تقديم كرتين ذهبيتين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرانس فوتبول تعلن تقديم كرتين ذهبيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).