نيمار يغيب عن سان جيرمان

2021/11/29 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، عن غياب نجم الفريق، البرازيلي نيمار، عن المباريات المقبلة للفريق.

وأكد أن الغياب سيستمر من 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة.

وفي وقت سابق، تعرض نجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، في مواجهة سانت إيتيان بالدوري الفرنسي لاصابة على مستوى كاحله الأيسر.

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