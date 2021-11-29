هل سيعود العراق لحظر التجوال الشامل والإغلاق التام؟

2021/11/29 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على إمكانية العودة لحظر التجوال الشامل في العراق بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحديث عن حظر التجوال وذهابنا الى الاغلاق امر سابق لاوانه بسبب المتحور الجديد لكورونا كونه لم يدخل ويسجل في البلاد اية إصابة".

وأضاف ان "قرارات الغلق وغيرها ستكون من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة"، مشيرا الى ان "العراق مستعد لمواجهة هذا المتحور وعملية اكتشافه بالمختبرات بات امرا سهلا لايمكن التخوف".

وأشار البدر الى ان "المتحور الجديد لايمكن منعه من دخول العراق والوزارة على استعداد في حال سجلت إصابات به"، مبينا ان "اجتماعا عقد اليوم للجنة الامر الديواني 217 برئاسة وزير الصحة وهناك اجتماع قريب للجنة العليا للصحة والسلامة لاتخاذ قرارات تخص الوضع الصحي لكن إلى الآن لم تحدد ماهي القرارات والخيارات لدى اللجنة".

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