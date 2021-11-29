الاوساط الدينية والمجتمعية تنعى احد رجالاتهـا في بغداد

2021/11/29 | 19:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نعت الاوساط الدينية والمجتمعية في العاصمة بغداد ، اليوم الأثنين ، العلامة السيد محمد السيد طاهر الحيدري إمام جامع المصلوب في بغداد القديمة ، والذي وافاه الاجل عصر هذا اليوم عن عمر ناهز التسعين عاماً ./انتهى5

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