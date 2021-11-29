نينا تنشر التصريح الصحفي لمستشار الامن القومي بشان نتائج التحقيقات الاولية في محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/29 | 19:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية ، التسجيل الفيديوي الكامل للتصريح الصحفي لمستشار الامن القومي قاسم الاعرجي بشان نتائج التقرير الاولي للجنة التحقيقية المختصة بالتحقيق في الهجوم الارهابي الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل المنطقة الخضراء في بغداد ./انتهى5لمشاهدة التسجيل الفيديوي للتصريح الصحفي ..يرجى الدخول على الرابط الالكتروني ادناه

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