مجلس السيادة السوداني يرجئ تعيين النائب العام 

2021/11/29 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس السيادة السوداني، إرجاء تعيين النائب العام لمزيد من التشاور.وعقد مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو.وقالت عضو مجلس السيادة […]

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