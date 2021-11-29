بيان حول تأخر هبوط طائرة عراقية في مطار إسطنبول

2021/11/29 | 19:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن قائد الطائرة والطاقم المرافق لهم من إيصال المسافرين بسلام على الرغم من صعوبة الرحلة.

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