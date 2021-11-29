حكومة كربلاء المحلية تحدد تسعيرة

2021/11/29 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت حكومة كربلاء المحلية، اليوم

الاثنين، اسعار "امبير" المولدات

الاهلية في المحافظة لشهر كانون الاول

المقبل.

وقال مصدر حكومي مسؤول في حديث خصه

لوكالة نون الخبرية، ان "الحكومة

المحلية قررت ان يكون س

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