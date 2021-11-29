استقالة جاك دورسي من الرئاسة التنفيذية لتويتر.. فمن سيخلفه؟

2021/11/29 | 19:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لتويتر، حاك دورسي، استقالته من منصبه وتزامن مع ذلك ارتفاع في أسعار أسهم الشركة، الإثنين

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