تركيا تعلن حصيلة أولية لضحايا الرياح العاتية (فيديو)

2021/11/29 | 19:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، الاثنين، مصرع وإصابة 23 شخصا جراء رياح عاتية ضربت مدنية إسطنبول.

وأكدت ولاية إسطنبول مصرع 4 أشخاص، بينهم أجنبي، وإصابة 19 اخرين بينهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن امرأة قتلت في إسطنبول، حيث انهار عليها وعلى طفلها سقف جراء رياح قوية، ونجا الطفل، إلا أنه مصاب بجروح.

وتسبب الإعصار في إغلاق مضيق البوسفور الذي يقسم المدينة أمام حركة المرور البحرية، وألغيت خدمة العبارات، كما ذكر متحدث باسم الخطوط الجوية التركية أنه تم تحويل ما لا يقل عن ست رحلات طيران كان من المقرر أن تهبط في اسطنبول إلى مدينتي أنقرة وإزمير.

كما أوردت وسائل إعلام محلية أن الرياح القوية أجبرت السلطات على إلغاء خدمات العبارات بين المنتجعات الساحلية في بودروم وكاس.

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