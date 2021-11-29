2021/11/29 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، صدور موافقة الحكومة على مشروع إنتاج مادة الطحين الصفر داخل العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التجارة علاء الجبوري، أكد اليوم موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع إنتاج مادة الطحين الصفر في العراق عبر استيراده بالمساهمة بين الشركة العامة لتجارة الحبوب والمطاحن الأهلية وتوزيعه على الأسواق في جميع المحافظات".وأضاف، أن "الوزير أكد أن المشروع سيدعم الاقتصاد العراقي وسيجعل القطاع الخاص مساهماً في انخفاض الاسعار والسيطرة على أسعار مادة الطحين الصفر التي تشكل أولوية في الامن الغذائي".وأضاف، أن "وزارة التجارة ستدرس مع المجلس الوزاري للاقتصاد مقترحات أخرى تتعلق بتطوير عمل المطاحن الاهلية لانتاج مادة الطحين ضمن مشروع السلة الغذائية".وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، امس الأحد، استعدادها لتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين، وفيما توعدت المتلاعبين بأسعاره بعقوبات رادعة، أكدت أن مخازنها تحتوي على كميات كبيرة من الحنطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على مشروع لإنتاج الطحين الصفر في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على مشروع لإنتاج الطحين الصفر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).